Koalitionsgespräche: SPD sieht Abschluss diese Woche

Es gebe "natürlich noch offene Punkte, aber alle arbeiten intensiv daran, die auch zu klären", sagte sie vor Beginn einer neuen Verhandlungsrunde in Berlin. Es sei sehr wichtig, "dass alles, was man Bürgerinnen und Bürgern verspricht, auch wirklich finanzierbar ist", betonte Schwesig.

Koalitionsverhandlungen: Auch Bas zuversichtlich

Die Koalitionsgespräche gehen weiter, ein Durchbruch ist noch nicht in Sicht. Umfragen setzen die Union zusätzlich unter Druck. Wie groß ist der Frust an der Basis?

Schwesig: In Wirtschaft investieren

Der SPD sei klar, dass ein "Weiter so nicht möglich ist", betonte Schwesig. "Wir müssen dringend in die Wirtschaft investieren", ergänzte sie. Hier sei "ein gemeinsamer Schwerpunkt die Senkung der Energiepreise". Zudem müsse es Veränderungen bei Themen wie Bürgergeld oder Migration geben.

Esken erwartet gutes Ergebnis bei Koalitionsgesprächen

Sie versuchte außerdem dem Eindruck in Teilen der Unionsbasis entgegenzuwirken, dass in den Koalitionsverhandlungen die SPD inhaltlich die Union dominiert. "Das war noch nie so und es wird auch dieses Mal nicht so sein", sagte Esken bei RTL/ntv.