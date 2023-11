Buschmann: "Niemand schafft das biologische Geschlecht ab"

Sehe Sie hier das Interview mit Bundesjustizminister Marco Buschmann in voller Länge. 23.08.2023 | 6:22 min

"Wir wollen einer kleinen Gruppe von Menschen helfen. Für die es aber große Bedeutung hat." So hat Justizminister Marco Buschmann FDP ) im ZDF-Morgenmagazin das neue Selbstbestimmungsgesetz begründet. Die Ampel erfülle damit "einen Verfassungsauftrag". Das Gesetz hat am Mittwoch das Kabinett beschlossen.

Kritik am Selbstbestimmungsgesetz von AfD und Union

Heftige Kritik an dem Gesetz kam insbesondere von Union und AfD . Buschmann betonte: "Niemand schafft auch das biologische Geschlecht ab." Es gebe immer noch eine Unterscheidung zwischen Frauen und Männern.

Die Betroffenen könnten jedoch "im Umgang mit dem Staat diese Angabe so anpassen können, damit sie im Verhältnis Bürger zu Staat ihre Identität leben können".

Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz soll es künftig leichter fallen, ohne langwierige Gutachten das eigene Geschlecht etwa in offiziellen Dokumenten wie dem Reisepass ändern zu lassen. 23.08.2023 | 2:32 min

Buschmann: Wichtig, dass Jugendliche mit Eltern Entscheidung treffen können

"Vor einer unreifen übereilten Entscheidung schützen natürlich erstmal die Eltern", verteidigt Buschmann die Regel. "Der Staat ist nicht dazu da, den Eltern zu erklären, dass er besser weiß, was gut für ihr Kind ist." Das sei nur in Ausnahmen der Fall.

Beim Standesamt das Geschlecht oder den Namen ändern - das war bislang in Deutschland kompliziert. Mit einem neuen Gesetz kann das nun leichter werden. Das ist geplant. 23.08.2023 | 2:00 min

Buschmann geht davon aus, dass die Eltern sich informieren, wenn ihr Kind den Wunsch hat, den Geschlechtseintrag zu ändern. Schon in der Pubertät werde vielen Betroffenen klar, dass man sich in dem eigenen Körper und der eigenen sozialen Rolle nicht wohlfühlt, so Buschmann.