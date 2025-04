Attacke auf jüdischen Student Shapira: 3 Jahre Haft für Angreifer

Das Amtsgericht Tiergarten hat das Urteil nach dem Angriff auf den jüdischen Studenten Lahav Shapira in Berlin gesprochen. Der 24-Jährige Angreifer ist zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Er habe aus antisemitischer Motivation heraus zunächst mit der Faust geschlagen und dann mit voller Wucht ins Gesicht getreten, sagte Richter Sahin Sezer in seiner Urteilsbegründung.

Staatsanwalt sieht "antisemitischen Gewaltexzess"

Angeklagter weist Vorwurf von Antisemitismus zurück

Berlin-Mitte: Angriff nach zufälliger Begegnung in einer Bar

Der Angeklagte und das Opfer begegneten sich am 2. Februar 2024 zufällig in einer Bar in Berlin-Mitte. Als der jüdische Student das Lokal verließ, folgte der 24-Jährige ihm nach eigenen Angaben.

Er habe Shapira dessen Agieren in einer WhatsApp-Gruppe von Studierenden der FU vorgeworfen und dass dieser Plakate an der FU abgerissen habe, hieß es in seinem Geständnis. Dann sei es zum Streit gekommen - und er habe zugeschlagen. Dabei habe er seine Kampfsporterfahrung unterschätzt, so der 24-Jährige.