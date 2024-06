Fußball-EM in Deutschland: Kontrollen wichtig für Sicherheit

: Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, dass es eine relativ sichere EM wird. Es wird Zugangskontrollen mit Metalldetektoren und Spürhunden an den Stadien geben, und an Fanmeilen wird es auch Personen- und Taschenkontrollen geben. Das ist gerade, was die Gefahr von Einzeltätern angeht, eine sehr wichtige Maßnahme, um zu verhindern, dass Waffen oder Sprengmaterial in Menschenmengen gelangen.