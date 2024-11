Die Zeiten sind vorbei, in denen man ein Jahr im Voraus den Weihnachtsurlaub in einer Skiregion buchen musste, um noch eine Bleibe zu finden. Das liegt zum einen an den unsicheren Schneeverhältnissen in vielen Regionen. Zum anderen kann der Winterurlaub in Deutschland oft zum teuren Vergnügen werden, vor allem wenn die Familie auf Skireisen setzt. Die Liftpreise haben deutlich angezogen. Ein Tagesskipass auf dem Zugspitzplatt kostet nun 66 Euro.