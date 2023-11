Aiwanger und das Flugblatt: Söder unter Zugzwang

Wie geht es jetzt weiter? Im Fall Aiwanger tagt am Dienstag der Koalitionsausschuss in Bayern. (Archivbild)

Es ist kompliziert. Das galt im Verhältnis zwischen CSU und Freien Wählern zwar schon immer, aber so vertrackt war die Lage nie. Seit Freitag sind Vorwürfe gegen Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger in der Welt, an denen Markus Söder als bayerischer Regierungschef nicht vorbeikommt.

Aiwanger distanziert sich - jetzt liegt der Ball bei Söder

Gleich in der Früh hat Söder seinen Vize zu einem Koalitionsausschuss vorgeladen. Die CSU will wissen, wie glaubhaft die Version ist, dass nicht Aiwanger, sondern sein Bruder der Verfasser des Flugblatts war; warum Exemplare davon in Aiwangers Schultasche gefunden wurden; warum sein Bruder erst so spät als Verfasser ans Licht kam und nicht schon auf mehrfaches Nachfragen der "SZ" vor Veröffentlichung der Recherchen.