Bundesgericht: Söders Kreuzerlass auf dem Prüfstand

Der bayerische Kreuzerlass sieht vor, dass in jedem staatlichen Gebäude in Bayern ein Kreuz im Eingangsbereich hängen muss.

Auf dem Parteitag der CSU ist Markus Söder als Parteichef in seinem Amt mit 96,6 Prozent bestätigt worden. 23.09.2023 | 1:40 min

Heftiger Widerstand gegen Söders Kreuzerlass

Doch an dieser Regelung entzündete sich heftiger Widerstand. Das Kreuz würde für Wahlkampfzwecke missbraucht, so ein Vorwurf. Auch die katholische und evangelische Kirche störten sich an dieser Instrumentalisierung des Kreuzes.

Denn sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den bayerischen Amtsstuben als auch Bürgerinnen und Bürger würden gezwungen, in den Behörden ein Verwaltungsverfahren "unter dem Kreuz" zu führen.

Klagen vom Verwaltungsgericht abgewiesen

So zogen nicht nur der in Bayern ansässige Bund für Geistesfreiheit (bfg), sondern auch 25 Einzelpersonen (Unternehmer, Künstler und Politiker) vor Gericht. Sie forderten, die Vorschrift in der Geschäftsordnung zum einen aufzuheben und zum anderen die Kreuze abzuhängen.

VGH: Kreuze als passive Symbole

Gleichwohl seien die aufgehängten Kreuze in den Eingangsbereichen hauptsächlich passive Symbole ohne "missionierende und indoktrinierende Wirkung", so dass die Kreuze hängenbleiben könnten und auch die Verordnung nicht zu beanstanden sei. Es würden sich daraus keine weiteren Nachteile für andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften ergeben, so der VGH in seinen Urteilsgründen. Eine Revision gegen diese Entscheidung sei möglich.