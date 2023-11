Flüchtlinge und AfD: Söder warnt vor Gefahren für Demokratie

Man dürfe die Sorgen der Bürger nicht allein der AfD überlassen, so Söder. "Die AfD hat eine rechtsextreme Gesinnung und will aus der EU und der Nato austreten. AfD-Politiker sind Putins treueste Vasallen in Europa. Es muss jedem bewusst sein, dass mit der AfD auch Putin nach Deutschland kommt. Wollen wir das? Ich nicht", sagt Söder in dem vorab veröffentlichten Artikel.