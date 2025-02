Söder stärkt Merz den Rücken: "Natürlich bleibt die Brandmauer, härter denn je"

Es war ein Machtkampf letzte Woche im Bundestag: Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat seinen Antrag zur Migrationspolitik am Mittwoch mit AfD-Stimmen durch den Bundestag gebracht. Das Migrationsgesetz am Freitag hat dann aber keine Mehrheit erhalten. Hat sich die CDU in dieser Woche verkalkuliert?