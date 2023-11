Söders Ampel-Kritik und Bayern-Lob: Hat der CSU-Chef recht?

Bayerns Ministerpräsident Söder verteidigt im ZDF seine Entscheidung, an seinem Vize Aiwanger festzuhalten. Zugleich kritisiert er die Medien. Es stellten sich dort auch Fragen. 03.09.2023 | 19:58 min

Noch nie hat eine Bundesregierung so wenig Vertrauen in der Bevölkerung gehabt, weil sie sich mit sich beschäftigt und nicht mehr mit den Menschen.

Wie zufrieden sind die Bürger mit der Ampel?

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

So war etwa die Unzufriedenheit mit der schwarz-gelben Regierung unter Angela Merkel Mitte 2010 noch größer als jetzt. Damals an der Regierung beteiligt war neben CDU und FDP auch die CSU

Warum waren die Menschen unzufrieden mit Schwarz-Gelb?

Was war passiert? Unzufriedenheit an der Regierung lässt sich - ähnlich wie heute - selten an nur einem Aspekt festmachen. Auch damals, in den Nachwehen der Finanzkrise, spielten mehrere Faktoren eine Rolle. Unter anderem die öffentlich geführte Debatte um die sogenannte "Mövenpick-Steuer". Sie war Teil des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes vom Dezember 2009 und beinhaltete eine Umsatzsteuersenkung für die Hotelbranche, die in der öffentlichen Diskussion als unfair und Klientelpolitik der FDP kritisiert wurde.