Profitiert die AfD von Solingen?

AfD-Chefin Alice Weidel geht nicht davon aus, dass ihre Partei von dem Angriff in Solingen profitiert. Auf die Frage, welchen Einfluss Solingen für die AfD bei den anstehenden Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern hat, sagt Weidel ZDFheute: "Das, was in Solingen passiert ist, ist schrecklich. Es ist ein schreckliches Ereignis, was leider kein Einzelfall ist".