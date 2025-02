Tödlicher Brand in Solingen: Angeklagter gesteht Tat

Der Angeklagte hat die Brandstiftung in Solingen gestanden.

Der Angeklagte hat im Prozess um einen vierfachen Mord in Solingen die tödliche Brandstiftung und zwei weitere versuchte Brandstiftungen gestanden.

Vor dem tödlichen Brand habe er Drogen konsumiert, sagte sein Verteidiger am Wuppertaler Landgericht für ihn aus. Als Motiv nannte er Stress mit der Vermieterin. Ihm sei beim Prozessauftakt bei der Begegnung der Angehörigen, die als Nebenkläger auftreten, klar geworden, wie viel Leid er verursacht habe.

Angeklagter gesteht auch Attacke mit Machete: "Einfach durchgedreht"

Auch eine Attacke mit einer Machete, bei der er etwa zwei Wochen später versuchte, einen Bekannten zu skalpieren, gestand er. Er sei an dem Tag "einfach durchgedreht".

Zwei Wochen nach dem Brandanschlag in Solingen haben die Ermittler einen Verdächtigen gefasst. Der 39-jährige befinde sich nun in Untersuchungshaft und soll auch für die Messerattacke in der Stadt verantwortlich sein.

10.04.2024 | 2:01 min