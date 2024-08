Migration: Bürgermeister fordert Konsequenzen von Scholz

: Die Ereignisse in Solingen erscheinen wie ein Wendepunkt. Die Bundespolitik diskutiert erneut Lösungen wie konsequente Abschiebungen oder ein schärferes Waffenrecht . Sie haben in Ihrer Stadt 450 Flüchtlingen aufgenommen und warnen vor einer Überlastung der Kommunen. Was fordern Sie von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)?