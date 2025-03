Experte zu Finanzpaket: "Verfassungsrechtliches Störgefühl"

Es ist zwar rechtlich so, dass "der alte Bundestag voll handlungsfähig ist", so der Verfassungsrechtler Prof. Kyrill-Alexander Schwarz. Allerdings sei das Milliardenpaket ein "weitreichender Beschluss".

In gemeinsamen Sondierungen haben sich CDU CSU und SPD auf eine Lockerung der Schuldenbremse geeinigt. Zudem soll ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur auf den Weg gebracht werden. Weil dafür das Grundgesetz geändert werden muss, brauchen die Parteien aber eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag

Im neu gewählten Bundestag würden Linke und AfD das Vorhaben vermutlich stoppen. Daher soll das schon abgewählte Parlament noch auf den letzten Metern grünes Licht für das Vorhaben geben– ein rechtlich umstrittenes Vorgehen, meint Professor Kyrill-Alexander Schwarz von der Universität in Würzburg.

... den Handlungsspielraum des alten Bundestages

Kyrill-Alexander Schwarz, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Würzburg

Union und SPD wollen so viele Schulden aufnehmen wie nie: 500 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren – etwa für Digitalisierung, Bildung, Infrastruktur und Verteidigung.

... ausreichende Beratungsfristen für Abgeordnete

Am Haushalt der Ampel-Regierung wurde unter anderem bemängelt, dass die Abgeordneten nicht genug Zeit hatten, sich ausreichend einzulesen. Auch beim Vorhaben von Union und SPD sei das "sicherlich auch eine offene Flanke, weil man auf der einen Seite sagen kann, Abgeordnete müssen, damit sie ihr Amt auch richtig ausüben können, ihre Funktion wahrnehmen können, auch entsprechende Zeit zur Beratung haben", sagt Schwarz.

Auf der anderen Seite habe das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit deutliche Zurückhaltung gezeigt, konkrete Zeiträume zu benennen, wie lange ein Gesetzespaket im Bundestag beraten werden soll.

Die Frage selbst sei zwar von erheblicher politischer Bedeutung, "aber ob man sehr viel Zeit braucht, um sich einzuarbeiten als Abgeordneter in die komplexe Beratungstheamtik, das ist doch eine andere Frage und da bin ich mir nicht sicher, ob Karlsruhe hier tatsächlich eine rote Linie ziehen würde", so der Verfassungsrechtler.

Das angekündigte Finanzpaket von Union und SPD stößt im Bundestag und in der Wirtschaft auf gemischtes Echo. ZDF-Reporter Schmiese und Neuhann berichten.

... verfassungsrechtliche Bedenken

(1) Der Bundestag wird vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen auf vier Jahre gewählt. Seine Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages. Die Neuwahl findet frühestens sechsundvierzig, spätestens achtundvierzig Monate nach Beginn der Wahlperiode statt. Im Falle einer Auflösung des Bundestages findet die Neuwahl innerhalb von sechzig Tagen statt.(2) Der Bundestag tritt spätestens am dreißigsten Tage nach der Wahl zusammen.(3) Der Bundestag bestimmt den Schluß und den Wiederbeginn seiner Sitzungen. Der Präsident des Bundestages kann ihn früher einberufen. Er ist hierzu verpflichtet, wenn ein Drittel der Mitglieder, der Bundespräsident oder der Bundeskanzler es verlangen.Quelle: www.bundestag.de

Es gebe hier schon der Versuch, diese Vorschrift ein bisschen zu interpretieren, indem man eben unter Hinweis auf andere Kriterien, wie den des Verfassungsorganrespekts oder der Verfassungsorgantreue sage: So etwas macht man nicht. Mit dem Satz "whatever it takes" werde eigentlich nur gesagt: Es gehe um eine Frage der Staatsräson, ordnet der Experte ein.