Sondervermögen: Grüne lassen Zustimmung im Bundestag offen

"Wie wir uns am Ende verhalten, ist vollkommen offen", so Britta Haßelmann, Fraktionsvorsitzende der Grünen, zum Milliardenpaket der Union und SPD. Es würden sich noch "zentrale Fragen" dazu stellen.

In Berlin wird oft um viel Geld verhandelt. Doch so viel Geld ist selbst für den Politikbetrieb der Hauptstadt nicht alltäglich: Hunderte Milliarden wollen Union und SPD für Verteidigungsfähigkeit und Infrastruktur ausgeben. Man könnte von einem Vielfach-Wumms sprechen, um im Sprachbild von Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu bleiben.

Der Haken: So einfach können Union und SPD ihre Vorstellungen nicht umsetzen. Dafür müssten auch die Grünen im Bundestag mitstimmen. Jetzt zeichnet sich ab, sicher ist das nicht. Co-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge sagt ZDFheute:

Unsere Haltung dazu, wie wir am Ende im Parlament abstimmen, ist sehr offen.

Zwei-Drittel-Mehrheit nur mit Grünen

Am Freitagvormittag haben Dröge und ihre Co-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann am Verhandlungstisch im Jakob-Kaiser-Haus mit Union und SPD Platz genommen. Anwesend waren nur die Fraktionsspitzen, nicht das gesamte Sondierungsteam von Union und SPD.

Laut Dröge habe es bei diesem Gespräch kein Angebot der beiden Sondierungspartner an die Grünen gegeben. Dröge sagt, die Grünen hätten nach wie vor viele Fragen an die Union "und ehrlich gesagt ist keine davon bislang geklärt." Neben inhaltlicher Fragen stelle sich auch die Frage nach dem parlamentarischen Verfahren. Um die neuen Milliarden Euro Schulden zu ermöglichen, braucht es Grundgesetzänderungen.

Kommende Woche trifft sich der alte Bundestag noch einmal zu einer Sondersitzung. Union und SPD verfügen nur mit den Abgeordneten der Grünenfraktion über die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit. Der neue Bundestag ist erst nach der konstituierenden Sitzung Ende März arbeitsfähig. In ihm verfügen AfD und Linke über eine Sperrminorität.

Die Grünen zeigten sich in den letzten Tagen genervt von der Union. Markus Söders Auftritt beim Politischen Aschermittwoch, bei dem sich der CSU-Chef wenig freundlich an den Grünen abarbeitete, hat selbst zu Kritik aus den eigenen Reihen geführt. "Ich erwarte jetzt auch Respekt aus der Union gegenüber den Vertreterinnen und Vertretern der Grünen, wenn sie diesen Weg aus staatspolitischer Verantwortung mitgehen", so CDU-Ministerpräsident Daniel Günther gegenüber "Welt".