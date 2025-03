Das Milliarden-Schuldenpaket: So setzt es sich zusammen

Der Haushaltsausschuss des Bundestages soll noch heute Nachmittag ein Billionen-Finanzpaket für Sicherheit und Investitionen auf den Weg bringen. Auf einen Schlag werden neue Schulden in einem Volumen ermöglicht, wie es dies in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat.

Was ist geplant?

Am Dienstag wird im Bundestag über das Schuldenpaket abgestimmt, am Freitag entscheidet der Bundesrat darüber. Wie gut die Chancen stehen, berichtet Wulf Schmiese.

Wer beschließt das Paket?

Auf die Grundzüge hatten sich Union und SPD gleich zu Beginn ihrer Sondierungen für eine künftige schwarz-rote Regierungskoalition verständigt. Allerdings muss dafür das Grundgesetz geändert werden. Für die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit werden daher die Stimmen der Grünen benötigt. Auf das Finanzpaket in der jetzigen Fassung hatte sich eine Spitzenrunde von Union, SPD und Grünen am Freitag verständigt, nachdem die Grünen Änderungen durchgesetzt hatten.

Der Bundestag soll das Paket am Dienstag noch in seiner alten Zusammensetzung beschließen. Im neuen Bundestag können AfD und Linke zusammen Zwei-Drittel-Mehrheiten verhindern. Der Bundesrat soll am 21. März zustimmen.

Was ist bei Verteidigung und Sicherheit geplant?

Warum ein Sondervermögen?

In einem neuen Artikel 143h des Grundgesetzes soll es künftig heißen: "Der Bund kann ein Sondervermögen mit eigener Kreditermächtigung für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 mit einem Volumen von bis zu 500 Milliarden Euro errichten."

Die Grünen setzten in den Verhandlungen die "Zusätzlichkeit" der Investitionen durch - und dass das Geld auch für Klimaschutz verwendet werden soll. Aus dem Topf werden 100 Milliarden Euro dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) zugeführt, 100 Milliarden Euro stehen den Ländern für Investitionen in deren Infrastruktur zu. Wofür das Geld vom Bund aber ganz konkret ausgegeben wird, entscheidet der neugewählte Bundestag erst mit dem jeweiligen Bundeshaushalt. Dafür reicht dann etwa die Mehrheit von Union und SPD.

Was ändert sich für die Länder?

Auch für die Länder gibt es künftig die Möglichkeit der strukturellen Neuverschuldung, und zwar in gleicher Höhe wie laut Schuldenbremse für den Bund. Alle Länder zusammen dürfen neue Schulden in Höhe von bis zu 0,35 Prozent des BIP machen. Das entspricht derzeit etwa einer Summe von 15 Milliarden Euro. Die Aufteilung der jeweils zulässigen Kreditaufnahme auf die Länder soll ein Bundesgesetz regeln.

Die Neuregelung für die Länder ist aber noch mit vielen Fragen versehen. "Dies scheint mir - vorsichtig formuliert - alles noch nicht recht abgestimmt zu sein", schreibt der Rechtsprofessor Henning Tappe bei "verfassungsblog.de". Er hält es für rechtlich möglich, dass mit der Grundgesetzänderung direkt auch Landesrecht etwa in deren Verfassungen aufgehoben wird, das andernfalls eine höhere Schuldenaufnahme verhindern würde. "Gleichwohl ist nicht wirklich klar, was hier wann außer Kraft tritt", schreibt Tappe. Auch die Verteilung des Kreditspielraums auf die Länder werfe noch viele Fragen auf.

Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag, er könne nachvollziehen, dass der Bund die Änderung der Schuldenbremse in den Ländern möglichst einheitlich vollziehen wolle. "Zum Teil wäre eine Änderung in manchen Bundesländern sonst mit erheblichem Aufwand oder schwierigen politischen Gesprächen verbunden", sagte der Grünen-Politiker. "Es bleibt trotzdem ein starker Eingriff in unseren Föderalismus."