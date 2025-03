Verdeckte Verschuldung: Sondervermögen nicht das Problem

ZDFheute: In jeder Krise nimmt der Staat neues Geld auf und dann raufen sich alle die Haare, wie Deutschland von den Schulden runter kommen soll. Wie blicken wir heute auf die Schulden von gestern?

Aloys Prinz: In der Euro-Krise sind die Schulden in den Euro-Ländern explodiert. Der Höhepunkt war 2014, dann ging das Niveau wieder zurück, aber im Schnitt blieben die Schulden rund zehn Prozentpunkte über dem Vorkrisenniveau. Und die hochverschuldeten Euro-Länder waren auch weiterhin hochverschuldet.

In Deutschland verlief es anders. Deutschland hat es nach der Euro-Krise wie auch nach der Corona-Pandemie geschafft, immer wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Die Zahlen zeigen es deutlich: 2008 lag die Schuldenquote bei gut 65 Prozent des Bruttoinlandsproduktes BIP, Ende 2024 bei gut 62 Prozent.

So verschuldet ist Deutschland

Prinz: Theoretisch ja, aber es ist auch eine politische Frage. Das Problem ist nicht so sehr das Sondervermögen, weil das ein fester Betrag ist, der nicht weiter wächst - auch wenn 500 Milliarden Euro erstmal gigantisch klingen.

Aber viel gravierender wirkt sich aus, dass die Politik permanent erlauben will, Verteidigungsausgaben in Prozent des Bruttoinlandsprodukts durch Schulden zu finanzieren. Hier reden wir zwar nur über Prozentzahlen im einstelligen Bereich, und die hören sich im Gegensatz zu 500 Milliarden gar nicht schlimm an. Aber das Gegenteil ist der Fall.