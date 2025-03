Sondierungen zwischen Union und SPD: Woher kommt das Geld?

Die Sondierungsgespräche sind zu einem ersten Ergebnis gekommen. Union und SPD sehen für Deutschland in den nächsten Jahren einen hohen Finanzierungsbedarf - vor allem in den Bereichen Infrastruktur und Verteidigungsfähigkeit.

Daher wollen die Sondierungspartner ein Sondervermögen "Infrastruktur Bund/Länder/Kommunen" in Höhe von 500 Milliarden Euro schaffen. Des Weiteren wollen sie eine Änderung der Schuldenbremse . Künftig soll nur ein Prozent des Verteidigungsetats auf die Schuldenbremse angerechnet werden. Darüber hinaus soll es keine Begrenzung der Verteidigungsausgaben geben.

"Das wird unser Land verändern, das wird die Politik verändern", so ZDF-Hauptstadtkorrespondent Andreas Kynast zu den Plänen. Aber "der Preis, den Friedrich Merz zahlt, ist Glaubwürdigkeit".

"Wir können damit das nachholen, was bei der Infrastruktur in den vielen Jahren davor nicht gemacht worden ist", so Anke Rehlinger (SPD), Ministerpräsidentin aus dem Saarland.

05.03.2025 | 5:41 min