SPD und Union: Das milliardenschwere "Deutschland-Doping"

Es braucht Zeit, bis sich alle einig werden in Berlin. Eine neue Regierung formiert sich nicht von heute auf morgen. Was aber gemunkelt wird: Es könnte teuer werden für deutsche Steuerzahler. Milliarden Euro sind vorgesehen, die marode Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Alle Verteidigungsausgaben oberhalb von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts sollen von den Beschränkungen der Schuldenbremse ausgenommen werden.