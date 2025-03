Milliardenpläne von Union und SPD: Was sagt das Grundgesetz?

Einigung bei Sondierungen : Milliardenpaket: Was sagt das Grundgesetz?

von Daniel Heymann und Jan Henrich 05.03.2025 | 19:50 |

"Whatever it takes": Vor allem für Verteidigung und Infrastruktur will eine mögliche schwarz-rote Koalition enorme Summen aufbringen. Sind die Pläne rechtlich umsetzbar?