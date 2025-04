Sozialbeiträge: Experten erwarten steigende Belastung

Künftig dürfte die Beitragsspirale die Belastungen für Krankenkasse, Rente und Pflege in immer größere Höhen schrauben.

Die Sozialbeiträge in Deutschland könnten nach übereinstimmender Erwartung von Experten bereits im kommenden Jahr erneut spürbar steigen. Der Essener Gesundheitsökonom Jürgen Wasem sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin:

Ich erwarte, dass die Krankenkassenbeiträge ohne Reformen in den kommenden zwei Jahren jeweils um rund 0,2 Beitragssatzpunkte steigen.

2025: Durchschnittlich 255 Euro mehr für die Krankenkasse

Bereits zum Jahreswechsel musste ein Durchschnittsverdiener laut dem Berliner Forschungsinstitut IGES "einen sprunghaften Anstieg der Beitragsbelastung" verkraften. Zum allgemeinen 14,6-Prozent-Beitragssatz kamen Anfang des Jahres Zusatzbeiträge von im Schnitt 2,9 Prozent. In diesem Jahr seien dann im Schnitt 255 Euro mehr für die Krankenkasse zu zahlen.

DIW über Sozialabgaben: "Koalitionsvertrag verschärft das Problem"

Auch der Mannheimer Ökonom Nicolas Ziebarth erwartet keine "strukturellen Reformen" zur Senkung des wachsenden Kostendrucks in den Sozialversicherungen. "Die Sozialabgaben werden also ungebremst steigen", sagte der Wissenschaftler am Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).