Klingbeil drängt: Sozialversicherung reformieren

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) dringt auf Strukturreformen bei den finanziell immer instabileren Sozialversicherungen. "Steigende Sozialversicherungsbeiträge sind ein Problem. Für die Arbeitnehmer, weil sie weniger Geld in der Tasche haben, für Unternehmen, weil sie höhere Lohnkosten haben", sagte Klingbeil der " Bild am Sonntag ". "Deshalb müssen wir die Beiträge stabilisieren."

Die finanzielle Lage der Krankenkassen ist angespannt. Ein bekanntes Problem, das die letzte Regierung nicht lösen konnte - und nun an den nächsten Gesundheitsminister weitergibt.

Pflegekassen mit Milliardendefizit

Gesundheitsministerin Nina Warken CDU ) hat für die Pflege einen baldigen Start einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe angekündigt. Nach Berechnungen der DAK steuert die Pflegeversicherung allein in diesem Jahr auf ein Defizit von 1,65 Milliarden Euro zu. Prognosen zufolge dürfte die Zahl der Menschen, die Leistungen aus der staatlichen Pflegeversicherung erhalten, in den nächsten beiden Jahrzehnten um mehr als ein Fünftel steigen.

Warken: Notpaket für Krankenversicherung

Um den weiteren Anstieg der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung zu bremsen, will Warken in der Koalition zudem ein "Notpaket" verhandeln. Sie sprach von einer "dramatischen Lage". Man könne nicht bis 2027 warten, bis die geplante Reformkommission Ergebnisse vorlege. Das Gremium müsse zudem zügig eingesetzt werden, hatte die Ministerin im "Redaktionsnetzwerk Deutschland" angemahnt.