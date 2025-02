AfD-Erfolg: SPD-Abgeordneter Wollmann denkt ans Wegziehen

Kann man hier überhaupt noch leben? Diese Frage stellt sich der SPD-Abgeordnete Herbert Wollmann. Er hat seinen Wahlkreis in Sachsen-Anhalt an die AfD verloren.

Nach AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt

Ein historisch schlechtes Wahlergebnis für die SPD. Herbert Wollmann muss nun wie viele andere SPD-Abgeordnete sein Büro in Sachsen-Anhalt räumen. 27.02.2025 | 2:36 min

Herbert Wollmann entsorgt seine drei Jahre Bundestag und sagt, es tut weh. Dass es schwer wird, für seine SPD , war dem Vertreter des Wahlkreises Altmark im Norden Sachsen-Anhalts bereits vor der Bundestagswahl klar. Doch dass seine Partei so schlecht abschneidet, sei ein Schock gewesen. "Seit Monaten stagnieren wir bei 16 Prozent. Ich hab gewusst, dass wir in Sachsen-Anhalt überhaupt kein Direktmandat für die SPD mehr erreichen", sagt Wollmann.

Aber dass der Abstand zur AfD so gewaltig ist, habe ich nicht vermutet. „ Herbert Wollmann, SPD-Bundestagsabgeordneter

Beim letzten Mal, 2021, war der Arzt aus Stendal per Direktmandat in den Bundestag eingezogen - mit 27,5 Prozent. Bei dieser Wahl erreichte der SPD-Abgeordnete nur noch 16 Prozent. Das Direktmandat ging an AfD-Kandidat Thomas Korell - mit 39,2 Prozent der Stimmen.

Erststimmen: Ergebnis in Sachsen-Anhalt ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Abgeordnete müssen Büros räumen

Nun ist es für Wollmann und viele andere SPD-Abgeordnete "ein Abschied auf Raten". Vier Tage nach der Wahl hat er mit dem Packen angefangen. Der 74-Jährige leert Aktenordner, stapelt Büromaterial, nimmt Bilder von der Wand. Etwas weniger als einen Monat ist noch Zeit, dann muss sein Büro leer sein.

"Wenn ich das als persönliche Niederlage nehme, dann komme ich ja nie mehr aus der Depression raus", meint er. Der Wahlkreis Altmark sei besonders vom politischen Bundestrend abhängig. "Das habe ich gewusst, als ich das Direktmandat gewonnen habe und das weiß ich auch jetzt, wo ich es verloren habe."

Deutschland hat gewählt und die Ergebnisse zeigen deutlich, wie unbeliebt die noch regierende SPD mittlerweile ist. 24.02.2025 | 1:38 min

Gehen oder Bleiben?

Doch dass sich die AfD auf Bundesebene verdoppelt, in seinem Wahlkreis sogar verdreifacht hat, hat den Sozialdemokraten nicht nur nachdenklich, sondern auch misstrauisch gemacht.

Wenn er jetzt in seinem Wahlkreis unterwegs sei, stelle er sich vor, "dass jeder dritte, der mir begegnet, mich abgewählt hat oder der AfD hinterherläuft." Viele sähen nicht, was sie da eigentlich gewählt hätten, sagt Wollmann und verweist auf Extremisten wie den Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke und alle, die dahinter kämen.

Da überlegt man manchmal: Willst Du hier überhaupt noch leben? Das muss ich ganz ehrlich sagen. „ Herbert Wollmann, SPD-Bundestagsabgeordneter

Wollmann arbeitete lange als Arzt in einem Krankenhaus. Auch viele ausländische Kollegen dort würden sich jetzt fragen, ob sie noch willkommen seien.

In Wollmanns Büro stapeln sich erste Umzugskisten. In den nächsten Tagen werden sie Zimmer für Zimmer entleeren, dann die Schlüssel abgeben. Das Erste-Hilfe-Set lässt Wollmann erstmal stehen. "Das brauchen wir vielleicht noch." Mit seiner Mitarbeiterin geht er laufende Kosten durch, kündigt Abos und Verträge.

Wer zieht nicht in den Bundestag ein? ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Kritik an Scholz, Lob für Klingbeil

Doch woran lag es nun, dass Wollmann und seine SPD besonders im Osten so dramatisch abgestraft wurden? "Ob wir den richtigen Kanzlerkandidaten hatten, darüber wird trefflich gestritten", sagt er. "Mit Pistorius hätten wir vielleicht fünf Prozent mehr gehabt, aber wir hätten im Osten die AfD auch nicht geschlagen."

Nur wenige Monate vor der Bundestagswahl, wurden innerhalb der SPD die Rufe nach einem Wechsel des Kanzlerkandidaten von Olaf Scholz zu Boris Pistorius lauter. Am Ende blieb man beim amtierenden Kanzler. 19.11.2024 | 1:59 min

Die Konsequenz? "Wir müssen an bestimmte Personen schon ran. Es kann nicht jeder behaupten, er kann da bleiben wo er ist nach diesem Ergebnis und nach diesen drei Jahren Politik", fordert der SPD-Abgeordnete. "Da müssen nicht nur die ausscheiden, die so wie wir, die Rechnung dafür bekommen haben, ohne dass wir dafür richtig was können, sondern auch andere." Mit seiner ruhigen Art sei Lars Klingbeil ein Hoffnungsträger.

Andere Personen müssen sich schon hinterfragen, ob sie noch Sympathieträger sind. „ Herbert Wollmann, SPD-Bundestagsabgeordneter

Die SPD fährt bei der Bundestagswahl 2025 ihr schlechtestes Resultat seit 1890 ein. Für einen Neuanfang, ziehen einige zurück von ihren Posten, andere nicht. 24.02.2025 | 3:03 min

Regierungsbeteiligung unbeliebt

Dennoch: Dem Wahlsieger Union bleibt nur die SPD als möglicher Koalitionspartner. Partei- und Fraktionschef Klingbeil hat bereits angekündigt, mit Friedrich Merz (CDU) über eine Regierungsbildung zu beraten. "Jetzt kommt wieder die Keule mit der staatspolitischen Verantwortung", sagt Wollmann. "Sorry, aber wir haben 16 Prozent bekommen. Also so viel Verantwortung traut uns das Volk offensichtlich nicht mehr zu." Die Basis der SPD werde ein großes Wort mitzureden haben. Und da herrsche "unglaublich viel Frust".

Dass bei der Mitgliederbefragung eine Mehrheit für eine Koalition mit Merz herauskommt, "könnte schwierig werden."

CDU und SPD gelten als mögliche Koalitionspartner und sind auch bereit für Gespräche. Ob eine schnelle Einigung möglich ist, wird sich noch zeigen. 25.02.2025 | 1:36 min

Zwar denkt Herbert Wollmann manchmal übers Wegziehen nach, aber er liebt seine Heimat und will seine politische Tätigkeit auf Kommunalebene fortsetzen. Dort sitzt er bereits im Stendaler Stadtrat und Kreistag. Außerdem möchte er ein Buch schreiben. Über seine Zeit als Notarzt in Berlin-Kreuzberg. "Das will ich endlich mal fertig machen."