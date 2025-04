Koalitionsvertrag: SPD-Abstimmung hat begonnen

Zwei Wochen haben die gut 358.000 Mitglieder der SPD ab heute Zeit, über den Koalitionsvertrag mit der Union abzustimmen. Um 8 Uhr wurde dafür eine Online-Plattform freigeschaltet, auf der die Sozialdemokraten bis zum 29. April um 23.59 Uhr ihre Stimmen abgeben können. Am 30. April soll das Ergebnis bekanntgegeben werden.

Jusos lehnen Koalitionsvertrag ab

Für die Annahme des Koalitionsvertrags ist nicht nur eine Mehrheit der Stimmen erforderlich, sondern auch eine Teilnahme von mindestens 20 Prozent der Mitglieder an der rein digitalen Abstimmung.

Die Mitglieder haben per Post ein Passwort zugeschickt bekommen, mit dem sie - in Kombination mit ihrer Mitgliedsnummer - online ihre Stimme verschlüsselt abgeben können. Wer keinen Internetzugang hat, kann seine Stimme in SPD-Geschäftsstellen abgeben.