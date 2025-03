100 Tage-Bilanz in Brandenburg : SPD-BSW-Koalition: Wo die Arbeit noch wartet

von Jan Meier 22.03.2025 | 09:18 |

Die Koalition von SPD und BSW in Brandenburg war die erste in Deutschland mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Was hat die neue Regierung in den ersten 100 Tagen erreicht?