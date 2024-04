"Das wird mit uns nicht geändert", sagte er zum SPD-Wahlkampfauftakt zu Europawahl in Hamburg mit Blick auf Forderungen der oppositionellen Union, aber auch des Koalitionspartners FDP . Es sei "nicht vertretbar", wie jetzt über Menschen geredet werde, die 45 Jahre Beiträge in die Rentenkasse gezahlt hätten und deshalb mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen könnten.