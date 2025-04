Jusos lehnen Koalitionsvertrag ab

Mit Blick auf die schwierige Ausgangslage sei das keine leichte Entscheidung gewesen, aber: "Für uns steht am Ende die inhaltliche Bewertung im Vordergrund."

Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz dämpft Erwartungen bei Steuersenkungen und Mindestlohn. Die SPD will an der Erhöhung des Mindestlohns festhalten.

SPD-Jugend fordert Nachbesserungen

Türmer kritisiert insbesondere die Einigung in den Bereichen Asyl, Arbeit und Soziales. Bei Steuern und Finanzen sei der Vertrag zu ambitionslos.

"Dass Friedrich Merz nun auch zentrale sozialdemokratische Forderungen wie den 15-Euro-Mindestlohn vor Unterzeichnung des Vertrags zurücknehmen will, zeigt, wie wacklig die Vereinbarung ist", so Türmer.

Der Koalitionsvertrag beschreibt die Vorhaben von Union und SPD. Doch genaues Hinschauen lohnt. Was kann in Politik umgesetzt werden und was ist zunächst nur ein frommer Wunsch?

