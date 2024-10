So will die SPD in den Bundestagswahlkampf starten

SPD trifft sich zur Klausurtagung

Bei ihrer Klausurtagung an diesem Sonntag und Montag in der Berliner Parteizentrale stellt der SPD-Vorstand erste inhaltliche und strategische Weichen für die Bundestagswahl, die nach jetzigem Stand am 28. September 2025 stattfindet.

Wirtschaftliche Schwerpunkte der Partei

Um Investitionen in Deutschland zu fördern, will die Partei die Unternehmenssteuern zwar nicht senken. Stattdessen will sie aber "umfassende Superabschreibungen und Steuerprämien für Unternehmen an Investitionen in Zukunftsbranchen und gute Arbeitsplätze am Standort Deutschland knüpfen", wie es in der Beschlussvorlage heißt. "Wer in Deutschland investiert, erhält steuerliche Vergünstigungen."