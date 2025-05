SPD: Warum der Umgang mit Saskia Esken würdelos ist

Eine Woche durfte gerätselt werden, wer für die SPD als Minister ins Kabinett einziehen wird. Eine Woche der wilden Spekulationen, kein Tag, an dem nicht irgendein Name medial durchs Dorf gejagt wurde.

Am Ende hat Parteichef Lars Klingbeil eine Riege präsentiert, die eine Mischung ist aus jung und alt, aus neu und erfahren. Nicht jede Entscheidung ist sofort nachvollziehbar, deutet aber auf mehr als einen Personalwechsel hin.

Die alte SPD-Mannschaft ist bis auf Boris Pistorius nicht mehr dabei. Dies sei das von Klingbeil versprochene Erneuerungssignal, so ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer.

Heil weg, Bas kommt

Zum Beispiel im Arbeits- und Sozialministerium. Das Haus ist mit einer Unterbrechung seit 1998 in sozialdemokratischer Hand. Fast acht Jahre war Hubertus Heil Minister. Der in der Partei sehr beliebte Minister befreite die Genossen von ihrem Trauma Hartz 4, führte stattdessen das Bürgergeld ein und bekam die Diskussion über Missbrauch im System nicht in den Griff.