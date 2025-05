Wer wird SPD-Minister? Klingbeil setzt auf "Jüngere und Erfahrene"

Esken habe die Partei zwar geeint und stabilisiert - aber es bilde sich ein Kraftzentrum um Klingbeil heraus, das stark auf ihn zugeschnitten ist, so Politologe Wolfgang Schroeder. 30.04.2025 | 4:01 min

Der Partei- und Fraktionschef der SPD, Lars Klingbeil, hat ein "starkes und kompetentes" Regierungsteam seiner Partei angekündigt. Die SPD wolle "auf Erfahrung, aber auch auf neue Gesichter und sichtbare Schritte zu einem Generationswechsel" setzen.

Offiziell will die SPD ihr Regierungsteam am Montag vorstellen - schon klar ist, dass Klingbeil Vizekanzler und Finanzminister werden soll. Dieses Ressort sei "der Ort, an dem wir unsere Schwerpunkte umsetzen können".

Klingbeil: SPD kann Sondervermögen Infrastruktur vorantreiben

Im Finanzministerium könne die SPD "insbesondere das große Finanzpaket mit dem Sondervermögen Infrastruktur vorantreiben und umsetzen", schrieb Klingbeil in einem Brief an die SPD-Fraktion. Als Finanzminister wolle er diese Aufgabe "mit großer Entschlossenheit" angehen.

Die SPD stellt sieben Ministerinnen und Minister in der künftigen schwarz-roten Regierung:

Als sicher gilt, dass Verteidigungsminister Boris Pistorius sein Amt behalten wird.

Entwicklungsministerin Svenja Schulze könnte ebenfalls im Amt bleiben. Aber auch Saskia Esken ist dafür im Gespräch.

Als Finanzminister und Vizekanzler ist Lars Klingbeil gesetzt.

Als weitere mögliche Ressortchefinnen und -chefs werden genannt:

Bärbel Bas oder Saskia Esken oder die sächsische Sozialministerin Petra Köpping für Arbeit und Soziales (bisher Hubertus Heil),

Bärbel Bas oder Saskia Esken oder die sächsische Sozialministerin Petra Köpping für Arbeit und Soziales (bisher Hubertus Heil),

Sonja Eichwede (37) für Justiz und Verbraucherschutz

Verena Hubertz (37) oder Matthias Miersch oder Katja Mast für Umwelt und Klimaschutz.

Carsten Schneider für Bauen und Wohnen (bisher Klara Geywitz)

Arbeitsminister Hubertus Heil kündigte auf einer DGB-Kundgebung im niedersächsischen Peine an, er werde der neuen Regierung nicht als Minister angehören, wie seine Sprecherin bestätigte. Zu seiner Zukunft wollte er sich nicht äußern; er werde sich "solidarisch" an der Teamaufstellung beteiligen, sagte Heil "Politico".

Was wird aus Co-Parteichefin Saskia Esken?

Unklar war weiterhin die Zukunft von Co-Parteichefin Saskia Esken - sie wird als mögliche Ministerin etwa für Arbeit und Soziales oder Entwicklungszusammenarbeit genannt. Esken vertritt den linken Parteiflügel und ist in der SPD umstritten. Der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer kritisierte im "Spiegel"-Gespräch mit Markus Feldenkirchen den öffentlichen Umgang mit Esken als "bodenlos". Auch er ließ offen, ob sie einen Ministerposten bekommt.

Die saarländische SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger sagte den "tagesthemen", Esken werde natürlich "auch mitreden und helfen, die Mannschaft jetzt zusammenzustellen". Bärbel Bas sagte dem "Tagesspiegel", das Personaltableau der SPD "rüttelt sich noch zusammen". Sie wird in SPD-Kreisen nicht nur als künftige Arbeitsministerin, sondern auch als künftige SPD-Vorsitzende oder SPD-Fraktionschefin gehandelt. "Am Ende entscheide ich selbst über mein Leben", sagte Bas dazu lediglich.

Wer übernimmt den Fraktionsvorsitz?

Auch der Fraktionsvorsitz der SPD, den Klingbeil erst Ende Februar übernommen hatte, soll neu vergeben werden. In seinem Brief an die Fraktion schrieb der Parteichef, er arbeite dafür, "dass in enger Abstimmung mit den Strömungen und Landesgruppen ein Gesamttableau für die zukünftige Führung der Fraktion entwickelt wird". Die Politik der kommenden vier Jahre solle "maßgeblich" auch aus der Bundestagsfraktion heraus geprägt werden, versprach er.

Designierter Chef der Unionsfraktion ist Jens Spahn (CDU). Klingbeil betonte in seinem Brief an die Fraktion, die SPD gehe nicht als "Aufpasser oder als reines Korrektiv" in die Regierung. "Wir wollen gestalten." Nötig sei "ein wirtschaftlicher Turnaround für neues Wachstum, eine starke Industrie und sichere Arbeitsplätze", schrieb er. Mit dem 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögen Infrastruktur müsse das Land "systematisch" modernisiert werden.

Und so soll es nächste Woche weitergehen:

Am Montagmittag um 12 Uhr soll der Vertrag im Gasometer in Berlin-Schöneberg von den drei Partnern unterzeichnet werden.

Ebenfalls am Montag will die SPD ihr Regierungsteam präsentieren – und sich möglicherweise auch zum Fraktionsvorsitz und zur künftigen Parteispitze äußern.

Am Montagabend ist ein großer Zapfenstreich zum Abschied für den geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geplant. Laut Medienberichten hat er sich dafür zunächst das Lied "In My Life" von den Beatles, dann einen Auszug aus dem "2. Brandenburgischen Konzert" von Johann Sebastian Bach und zum Schluss "Respect" von Aretha Franklin gewünscht.

Am Dienstag will sich CDU-Chef Friedrich Merz im Bundestag zum Kanzler wählen lassen. In der geheimen Abstimmung ist die sogenannte Kanzlermehrheit von 316 der 630 Abgeordneten notwendig. Schwarz-Rot stellt 328 Parlamentarier.