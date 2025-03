SPD in Aufruhr: Wie Pistorius gegen die Union schießt

Analyse

SPD in Aufruhr : "Kein Gewissen": Pistorius schießt gegen Union

von Dominik Rzepka, Kevin Schubert 11.03.2025 | 16:20 |

In der SPD brodelt es. Kritik am Sondierungsergebnis mischt sich mit Ärger über CDU und CSU. In Richtung Union fliegen bereits Giftpfeile - und der Juso-Chef droht sein Veto an.