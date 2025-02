SPD nach Bundestagswahl: Wie geht es mit der Partei weiter?

Spannend dürfte es hingegen mit Blick auf die Zukunft der SPD werden. Da fängt es gerade erst richtig an. Lars Klingbeil , einer der beiden Parteivorsitzenden, ließ sich am Mittwoch wie erwartet auch zum Fraktionsvorsitzenden wählen.

Klingbeil als SPD-Fraktionsvorsitzender: Erinnerungen an Steinmeier

Klingbeil, den Juso-Chef Philipp Türmer gestern als "Architekten des Misserfolgs" bei der Bundestagswahl anzählte, baut damit seine Machtposition aus. Fragt sich, wie lange und was die SPD am Ende davon hat.

Klingbeils Aktion erinnert an Frank-Walter Steinmeier, der 2009 als Außenminister und SPD-Kanzlerkandidat krachend auf der Nase landete und sich noch am Wahlabend ebenfalls in dieses Amt rettete - zur Überraschung vieler Genossen. Zu deren Entsetzen auch. (Zum Vergleich: Damals galten noch 23 Prozent als verheerend schlechtes Ergebnis).

Steinmeier ebnete der Fraktionsvorsitz vier Jahre später den Rückweg ins Auswärtige Amt. Die SPD führte es nur als Juniorpartner erneut in dann acht weiteren Jahren große Koalition unter der Führung von Angela Merkel. Die traumatische Erinnerung daran ist in der Partei allgegenwärtig; das macht die Sache nicht leichter.

Esken bleibt zunächst im Amt

Ob Klingbeil am Ende Fraktionsvorsitzender bleibt oder Vize-Kanzler wird, um bei der nächsten Wahl mit Regierungserfahrung als Kanzlerkandidat antreten zu können und in welchem Ministerium - einigermaßen offen.

Auch Klingbeils Co-Vorsitzende Saskia Esken klammert sich an ihren Zipfel der geschrumpften Macht und bleibt zunächst in diesem Amt. Doch auch sie könnte gegen einen Posten im Kabinett tauschen, sollte es zur nächsten Koalition mit der Union kommen. Die SPD würde ihr vermutlich einiges dafür bieten, eine neue Co-Vorsitzende installieren zu können.

Wo holte die CDU Ihre Zugewinne und an wen verlor die SPD? Wie erklärt sich das starke Wahlergebnis der AfD und bei wem punktete die Linke so überraschend?

Politiker aus Niedersachsen drängen in Partei-Spitzenpositionen

Geraunt wird an dieser Stelle am häufigsten der Name von Bärbel Bas , die nicht mehr länger Präsidentin des Bundestags, aber als prominenteste weibliche Vertreterin des einflussreichen Landesverbands Nordrhein-Westfalen weiterhin deutlich sichtbar bleiben dürfte. Solche Machtansprüche der Landesverbände lassen das Personalkarussell ordentlich rumpeln.

Noch immer vergleichsweise jung an Jahren, aber schon gefühlte Ewigkeiten auf hoher Flughöhe unterwegs in und mit der SPD, steht er für vieles, aber nicht für einen echten Generationswechsel.

Pistorius hätte bei Regierungsbeteiligung Platz im Kabinett sicher

Neue Lichtgestalten aus Landesverbänden?

In Schwerin stellt die SPD mit Manuela Schwesig die Ministerpräsidentin, in Mainz mit Alexander Schweitzer den Ministerpräsidenten, in Magdeburg und Berlin regiert sie mehr oder weniger glücklich mit, in Stuttgart sitzt sie ziemlich trostlos in der Opposition - heranwachsende Lichtgestalten? Fehlanzeige.