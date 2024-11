Olaf Scholz und SPD startet angeschlagen in den Wahlkampf

Die SPD und ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz wollen an diesem Samstag in den Wahlkampf für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar starten. Sein Ziel: Wie auch schon vor drei Jahren stärkste Kraft im Land werden - auch wenn die Partei in Umfragen aktuell 16 Prozentpunkte hinter CDU und CSU liegt.