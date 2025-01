Scholz macht sich für die Industrie stark

Die SPD hat auf der ersten von vier geplanten, zentralen Wahlkampfveranstaltungen den Erhalt und die Stärkung der Industriearbeitsplätze in Deutschland in den Mittelpunkt gestellt. Es sei entscheidend, dass es gute Arbeit und faire Löhne gebe, "das ist etwas, das unsere volkswirtschaftliche Stärke ausmacht", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Rede am Automobilstandort Wolfsburg. "Das müssen wir verteidigen, indem hier in Deutschland investiert wird".