Entlastung der Mitte: SPD will Vermögensteuer einführen

Entlastung für Normalverdienende : SPD will Vermögensteuer wieder einführen

15.10.2024 | 03:12 |

Reiche sollen mehr abgeben, damit die "arbeitende Mitte" zusätzlich etwas in der Tasche hat: Mit dieser Forderung will die SPD in den Bundestagswahlkampf ziehen.