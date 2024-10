Sprachwissenschaftlerin: "Sprache der AfD ist gewalttätig"

... ist Professorin an der Uni Mannheim und Mitarbeiterin am Leibniz Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, wo sie über zwei Jahrzehnte den Arbeitsbereich "Sprachliche Umbrüche" leitet. Auf der Buchmesse in Frankfurt stellt sie ihr aktuelles Buch "Die Sprache der Rechten - Wie sie reden und was sie sagen" vor.