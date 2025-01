Umbau der Staatskanzlei NRW: Korruptionsverdacht weitet sich aus

Ermittler vermuten Korruption bei der Modernisierung der Staatskanzlei in Düsseldorf.

Lange hatte das Landeskriminalamt verdeckt ermittelt, vor zwei Wochen schlug die Behörde schließlich zu. 40 Razzien in der Staatskanzlei in Düsseldorf, in mehreren Betrieben und Privatwohnungen wurden zeitgleich durchgeführt, fast 200 Polizisten waren im Einsatz.