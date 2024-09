Stark-Watzinger in der Kritik: Fakten zur Fördergeld-Affäre

Nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober und Israels Reaktion in Gaza kommt es an deutschen Hochschulen zu propalästinensischen Demos gegen den israelischen Militäreinsatz. In Berlin räumt die Polizei ein Protestcamp. Ein Polizeisprecher sagt, es seien auch verbotene Parolen gerufen worden. Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung werden eingeleitet.