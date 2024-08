Parteipräsidium: SPD befürwortet US-Raketen in Deutschland

Beschluss des Parteipräsidiums : SPD befürwortet US-Raketen in Deutschland

13.08.2024 | 03:04 |

Am Rande des Nato-Gipfels war bekanntgegeben worden, dass die USA von 2026 an wieder Waffensysteme in Deutschland stationieren wollen. Nun liegt dazu ein Beschluss der SPD vor.