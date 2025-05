Ralf Stegner verteidigt Treffen mit Vertretern Russlands in Baku

Der Außenpolitiker Ralf Stegner ( SPD ) ist wegen eines Treffens mit führenden politischen Vertretern aus Russland in Aserbaidschan unter Druck geraten. Von Grünen- und FDP-Vertretern kamen Rücktrittsforderungen mit Blick auf Stegners Mitgliedschaft im Parlamentarischen Kontrollgremium zur Kontrolle der Geheimdienste. Kritik kam auch aus Union und SPD.

Stegner verteidigte sich vehement und betonte, er halte "jeden Kontakt" mit Russland für sinnvoll. In einer gemeinsamen Erklärung schrieben Stegner, der frühere SPD-Vorsitzende Matthias Platzeck sowie die früheren CDU-Politiker Ronald Pofalla und Stefan Holthoff-Pförtner:

Ralf Stegner und weitere Politiker in einer Erklärung

Zu den Grundsätzen guter Außenpolitik gehört es, dass auch und gerade in schwierigen Zeiten von zunehmenden Spannungen, Konflikten und Kriegen, Gesprächskontakte in alle Teile der Welt und auch nach Russland aufrechterhalten werden sollten.

