Ampel-Streit um Steuern: Lindner plant Wirtschaftsgipfel

Scholz verteidigte seine Entscheidung, ohne Lindner und Habeck mit Industrievertretern zu sprechen: Er führe regelmäßig solche Gespräche, dies sei seine Aufgabe als Bundeskanzler, sagte er am Rande seines Besuchs in Indien . Scholz forderte seine Ampel-Partner zugleich zu einem gemeinsamen Vorgehen in der Wirtschaftspolitik auf. Ziel müsse es sein, "einen gemeinsamen Konsens zu entwickeln".