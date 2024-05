Strack-Zimmermann: Autismus-Vergleich "tut mir sehr leid"

Sie habe sich zu einem unpassenden Vergleich hinreißen lassen und Menschen mit Autismus verletzt, sagte die Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Europawahl der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Donnerstag.

Das tut mir sehr leid und dafür bitte ich um Verzeihung. Mit vielen Betroffenen stehe ich bereits in Kontakt.

Strack-Zimmermann über Scholz: "geradezu autistische Züge"

Strack-Zimmermann hatte Scholz in einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" als "krassen Rechthaber" mit "geradezu autistischen Zügen" bezeichnet

Putin fühle sich "dadurch, dass wir der Ukraine die Möglichkeiten, sich zu verteidigen beschränken, ermutigt mit seinem Krieg fortzufahren", so der stellv. Vorsitzende der Unionsfraktion Johann Wadephul, CDU.

"Ich gebe zu, das Handeln von Olaf Scholz und seine mangelnde Bereitschaft zum Diskurs und die herablassenden Äußerungen gegenüber Abgeordneten der eigenen Koalition , wenn diese nicht seiner Meinung waren, haben mich in den letzten knapp drei Jahren extrem frustriert und Spuren hinterlassen", erklärte Strack-Zimmermann nun.

Heftige Irritationen in der SPD

In der SPD hatten die ursprünglichen Aussagen heftige Irritationen ausgelöst. SPD-Chef Lars Klingbeil legte Strack-Zimmermann eine Entschuldigung nahe - allerdings bei Scholz. "Das ist eine verbale Entgleisung, die ich absolut unanständig finde. Wenn Frau Strack-Zimmermann Anstand hat, entschuldigt sie sich beim Bundeskanzler", sagte Klingbeil der "Bild".

Ob Macron und Scholz in Meseberg oder Selenkyj bei seinem Besuch in Belgien: Die Frage, ob westliche Waffen auch gegen Ziele in Russland eingesetzt werden dürfen, erhitzt weiter die Gemüter.

29.05.2024 | 2:28 min