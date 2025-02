Studie: Deutschland fehlt rund eine halbe Million Wohnungen

Infolge des Zensus wurde die Einwohnerzahl in Deutschland demnach um rund 1,63 Prozent nach unten korrigiert. Weil es auch bei der ermittelten Wohnungszahl eine Abwärtskorrektur gab, habe sich an der Wohnungsnot in Deutschland aber kaum etwas geändert, schlussfolgern die Autorinnen und Autoren.