Abschiebungen nach Syrien? Innenministerin Nancy Faeser sondiert

Nancy Faeser reiste heute nach Syrien. Sie will Perspektiven für Rückkehrer nach dem Machtwechsel im Land ausloten.

Gemeinsam mit ihrem österreichischen Kollegen Gerhard Karner will sie ausloten, wie die Aussichten für eine freiwillige Rückkehr syrischer Flüchtlinge sind. Auch Abschiebungen nach Syrien seien ihnen ein wichtiges Anliegen. Vor allem Straftäter und Islamisten sollten schnellstmöglich zurück.

Viele haben in Deutschland Arbeit gefunden, Deutsch gelernt und sich ein neues Leben aufgebaut - sie sollen natürlich bleiben können.

Geld und Arbeitsplätze in Syrien nötig

Nach dem Gespräch mit Faeser, sagte Chattab: "Wir haben über Energie gesprochen und wie man Investitionen ermöglichen und Arbeitsplätze schaffen kann. Denn das wird Syrer, die das Land im Krieg verlassen haben, ermutigen, in größerem Umfang zurückzukehren."

Die Interimsregierung sei in ihrer diversen Zusammensetzung "eine positive Entwicklung", so ZDF-Korrespondentin Golineh Atai aus Syrien. Es gelte jetzt jedoch, die "Machtkonzentration kritisch zu beobachten".

Schwierige Sicherheitslage in Syrien

Angesprochen auf die aktuelle Situation in Syrien zeigte sich Innenminister Chattab "vorsichtig optimistisch". Mit Blick auf die Sicherheitslage sprach er beschwichtigend von "einigen Zwischenfällen".

Erst vor einem Monat musste Faesers ursprünglich geplanter Besuch aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Damals hatten konkrete Hinweise auf eine terroristische Bedrohung für westliche Delegationen in Damaskus die Reisegruppe zur Umkehr bewogen.

Ist Syrien ein sicheres Land für Minderheiten?

Es ist ein schmaler Grat, auf dem die Bundesregierung in Syrien unterwegs ist. Einerseits will sie den Neuanfang in dem arabischen Land unterstützen, das nach mehr als 13 Jahren Krieg auf ausländische Hilfe und eine Aufhebung westlicher Sanktionen angewiesen ist.