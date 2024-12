Syrien: Droht Geflüchteten in Deutschland eine Abschiebung?

Rund eine Million Menschen sind seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 nach Deutschland geflohen. Direkt nach dem Zusammenbruch des Assad-Regimes fordern manche Politiker nun eine Rückkehr der Geflüchteten in ihre Heimat. AfD-Bundesvorstand und EU-Parlamentsmitglied Alex Jungbluth fragte bereits die EU-Kommission, wann jetzt eine "Remigration aller syrischen Flüchtlinge in der EU in ihr Heimatland" forciert werde.