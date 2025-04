Taurus-Debatte ist zurück: Marschflugkörper für Ukraine?

Vielleicht ist es einer der üblichen Reflexe, in einer Phase, in der der Koalitionsvertrag zwar verhandelt, aber die SPD-Seite sich noch in der Abstimmungsphase befindet. Jedenfalls nutzt der Vielleicht-bald-wieder-Verteidigungsminister Boris Pistorius eine SPD-Veranstaltung in Hannover zur Replik. Es gäbe viele Argumente dafür, aber auch "viele, viele Argumente dagegen", so Pistorius und ergänzt dann, er "kenne keinen europäischen Partner mit einem solchen System".