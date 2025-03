Sehen Sie hier das Interview mit Thomas de Maizière in voller Länge.

Sie wollen "grundlegende Umbauten im Maschinenraum des Staates": Die Initiative um die ehemaligen Bundesminister Thomas de Maizière ( CDU ) und Peer Steinbrück ( SPD ) hat in Berlin 30 konkrete Vorschläge präsentiert, die eine umfassende Reform der Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen anstreben.

Ziel ist es, die staatlichen Strukturen grundlegend umzugestalten. Die Vorschläge beinhalten unter anderem die Möglichkeit, Autozulassungen oder Kindergeldanträge deutschlandweit einheitlich online zu erledigen, weniger Bürokratie für Handwerker und einheitlichere Standards in Schulen.

Was das Besondere an der Reformkommission ist und vor welchen Herausforderungen Deutschland in verschiedenen Bereichen steht, darüber spricht de Maizière im ZDF.