Ampel: CDU-Politiker Frei kritisiert Steuerpolitik

"Es ist seltsam, dass diese Bundesregierung ihre Versprechen primär abarbeitet, anstatt dass sie ihre Arbeit neu ausrichtet", so Thorsten Frei (CDU), Parlamentarischer Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion. 20.10.2023 | 5:42 min

… wie seiner Meinung nach die Arbeit der Ampel bislang ausfällt

Man habe seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode in vielfältiger Hinsicht eine Zeitenwende erlebt. Frei nennt hier den Start des russischen Angriffskrieges in der Ukraine . Dieser habe vieles in Frage gestellt.

"Aber die Probleme liegen ja wohl eher in der wirtschaftlichen Rezession und in der Polarisierung der Gesellschaft, in den Herausforderungen im Hinblick auf die Ukraine, den Nahen Osten und auch die innenpolitischen Implikationen", so Frei.