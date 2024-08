Gericht: AfD muss mehr Journalisten auf Wahlparty zulassen

Die AfD muss laut einem Gerichtsbeschluss von ihr ausgeschlossenen Journalisten doch Zutritt zur Wahlparty am Tag der Landtagswahl in Thüringen gewähren. Das Landgericht Erfurt gab in einem einstweiligen Verfügungsverfahren den klagenden Medienhäusern recht, wie das Gericht auf Anfrage der dpa mitteilte.