Die AfD hat mittlerweile eine Sperrminorität im Landtag. Als größte Oppositionspartei tritt sie immer lauter auf. Die AfD will in wichtige Ausschüsse, das blockieren die anderen. Gleichzeitig blockiert sie die Wahl von Richterinnen und Richtern in Thüringen . Torben Braga, bis vor wenigen Tagen parlamentarischer Geschäftsführer, jetzt im Bundestag, machte am Tag des Sonderplenums deutlich, dass die Rechtsaußenpartei längst an die Zeit nach der Brombeere denkt: